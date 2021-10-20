"Пузанчик какой": вид оскандалившей Булановой вызвал оторопь

52-летняя исполнительница в свои годы прекрасно выглядит и следит за собой. Однако поклонники заметили, что звезда располнела. У Татьяны Булановой явно округлился живот, что вызвало критику россиян.
"Пузанчик какой", – отметил один из пользователей Сети. Другие заявили, что наряд звезда подобрала неудачно. Также поклонники не оставили без внимания и то, что у артистки округлилось и лицо.
Напомним, ранее исполнительница угодила в громкий скандал. Она назвала рассказавших о харассменте представительниц шоу-бизнеса путанами. За это колеги обрушились на нее с жестко критикой. В частности, ей досталось от Даны Борисовой.
Как писали "Дни.ру", телеведущая заявила, что у самой Татьяны Булановой "рыльце в пуху". По ее словам, певица в 90-е "кочевала от одного к другому". В свою очередь артистка ответила, что плевать хотела на подобные нападки.
Сейчас звезда счастлива в отношениях со своим избранником. Его личность поп-дива не раскрывает, но поговаривают, что мужчину зовут Валерием. Ранее она якобы заморозила собственные яйцеклетки, чтобы подарить возлюбленному ребенка. У нее уже есть два сына от предыдущих отношений — Александр и Никита.
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