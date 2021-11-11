"Пирожок наружу": вывалившая дряблое голое тело Собчак подверглась травле

Ксении Собчак как общественно значимой величине порой достаточно чихнуть, чтобы чуть ли не началась революция... На этот раз люди с пеной у рта принялись обсуждать обнаженное тело 40-летней блондинки, которая показала себя во всей красе.
Сейчас Собчак вместе с сыном Платоном на отдыхе в ОАЭ. В "Инстаграм" ведущая показала фото с пляжа, представ в сиреневом бикини рядом со спасательным кругом. В тексте публикации Собчак поздравила всех поклонников с днем фитнеса.
"Спасатель Малибу на минималках. С международным днем фитнеса, товарищи", – написала Собчак.
Стоит отметить, что Ксения Собчак не раз говорила, что не считает себя писаной красавицей, но и расстраиваться из-за этого не намерена. Так что она без стеснения показывает миру себя такой, какая она есть.
Но привыкшие в фотошопу и фильтрам в "Инстаграм" поклонники не приняли такую естественную красоту. На Собчак посыпались гневные комментарии и травля.
"Пирожок наружу"; "Дряблая"; "Как бабка, но главное, чтобы здоровенькая была!", – написали фолловеры.
Ксения Собчак ведет активный образ жизни и занимается спортом. Она не переставала заниматься йогой даже во время беременности.
Популярные темы форума
Беда
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин
Блефаропластика, у кого сделать