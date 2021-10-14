"Тишина и покой": заявившая о разводе Высоцкая заикнулась о личном счастье

Юлия Высоцкая откровенно рассказала о том, что делает ее "живой" и дарит радость и наполненность.

Актриса и режиссер Андрей Кончаловский вместе долгие годы. За это время у супругов бывало всякое. Юлия Высоцкая даже признавалась, что подумывала о разводе с мужем. К счастью, звездная пара всегда урегулировала конфликты, не доводя дело до расставания.

Теперь знаменитость поедала о том, что делает ее счастливой. Интересно, что при этом она не упомянула супруга. В своем инстаграм-аккаунте артистка написала, что для нее важно состояние баланса. Так, Юлии Высоцкой нравятся тишина и покой ранним утром с чашечкой кофе, а также шум, темп и толпа большого города.

По словам звезды, выбирать между этими противоположностями ей не хочется. Юлия Высоцкая отметила, что очень важно умение слышать себя.

Примечательно, что артистка не любит рассказывать о личной жизни, делясь только общими сведениями. Она решила следовать этому правилу после того, как несколько лет назад в серьезном ДТП пострадала ее дочь Мария. По сей день неизвестно, в каком состоянии находится девушка.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в браке более 25 лет. При этом годовщину свадьбы они никогда не празднуют. Андрей Кончаловский стал для жены родным человеком, больше, чем просто мужем. Ранее знаменитость сообщила, что работать с режиссером легче, чем жить.

