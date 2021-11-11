Кеосаян откровенно о работе с Железняк из "Сватов": Это беда!

Сегодня Олеся Железняк празднует свое 47-летие. По этому поводу Тигран Кеосаян высказался о работе с ней.

Режиссеру удалось поработать с актрисой во время съемок "Ландыш серебристый". Это был дебют будущей звезды отечественного кино. По словам Тиграна Эдмондовича, тогда это был его риск, который не был похож на риск в общепринятом значении именно из-за яркости и нестандартности артистки. Он подчеркнул, что Железняк обладает исключительным талантом и является крайне глубокой личностью.

По словам Тиграна Кеосаяна, знаменитости пока не удалось попасть к тому режиссеру, который был бы ее достоин. "Это беда для всех больших артистов!" – сказал он. По его мнению, их совместная работа была крайне легкой и светлой. Он тепло вспоминает тот период жизни каждый раз и нередко говорит о нем.

Режиссер указал, что, помимо большого таланта, у Олеси Железняк много прекрасных качеств. Он отметил, что более всего его привлекало ее чувство юмора, так как она никогда не молчала в ответ на шутки других людей. Артистка всегда может ответить любому человеку, и это будет уместно.

Тигран Кеосаян пожелал артистке семейного счастья. Он верит в то, что со временем Олеся будет раскрываться все сильнее, а рабочие предложения поднимутся на совсем иной уровень. В Сети знаменитость активно поздравляют и другие коллеги по цеху.

