Открылся дар: молитва ставшей целительницей Лель к удивлению врачей поставила на ноги изувеченную Цой

"Восстановление шло через боль и слезы, – сообщила Анита Цой на премии журнала Moda Topical. – И те, кто наблюдает за моими социальными сетями, это все видели – я ничего не таила".
При этом певице повезло – лечение ей почти ничего не стоило. "Врач Евгения Плющенко, который занимался со мной, не взял с меня ни копейки, – божится Цой. – Друг бесплатно дал дорогущий аппарат, который помогает при переломах. Девушка-физиотерапевт, которая работала со мной онлайн, тоже делала это бесплатно. Единственное, пришлось заплатить за аренду другого магнитного аппарата – всего 45 тысяч за 30 дней".
Но быстрому выздоровлению Анита Цой обязана и коллеге по сцене – Кате Лель. "Мы познакомились на одном из телепроектов, и она вдруг сообщила мне, что инопланетяне помогли ей обрести новый дар – лечить людей, – удивила Анита. – А поскольку мне к юбилейному концерту в Кремле надо было как можно быстрее восстановиться, то я на все была готова".
Методика оказалась уникальной. "Каждый день Катя звонила и по одной минуте работала с моей ногой, – объяснила суть Анита. – Она потирала руки, просила меня настроиться и максимально верить, что нога будет излечена. После этого она несколько раз читала всем хорошо знакомую молитву "Отче наш". А в финале трижды говорила "Благодарю!" за то, что все свершилось".
Цой изначально была скептически настроена. "Я бы никогда не поверила в эту историю, если бы каждый раз, каждый день в месте перелома не испытывала бы какие-то странные ощущения, в то время как Катя произносила молитву, – удивляется Анита. – Пощипывание, покалывание, жжение – все было. И в итоге все срослось, шоу в Кремле прошло прекрасно. А врачи были в шоке – они ожидали положительной динамики, но не думали, что я буду так скакать на шоу".
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия