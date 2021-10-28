Открылся дар: молитва ставшей целительницей Лель к удивлению врачей поставила на ноги изувеченную Цой

В сентябре с Анитой Цой случилось несчастье – она неудачно упала, подвернула ногу и получила трещину в ступне. На ногу надели специальный медицинский сапог, чтобы зафиксировать пострадавший голеностопный сустав. Медики предупредили, что на ближайший месяц, пока нога будет заживать, артистке категорически запрещено ходить на каблуках. Но случилось чудо!

"Восстановление шло через боль и слезы, – сообщила Анита Цой на премии журнала Moda Topical. – И те, кто наблюдает за моими социальными сетями, это все видели – я ничего не таила".

При этом певице повезло – лечение ей почти ничего не стоило. "Врач Евгения Плющенко, который занимался со мной, не взял с меня ни копейки, – божится Цой. – Друг бесплатно дал дорогущий аппарат, который помогает при переломах. Девушка-физиотерапевт, которая работала со мной онлайн, тоже делала это бесплатно. Единственное, пришлось заплатить за аренду другого магнитного аппарата – всего 45 тысяч за 30 дней".

Но быстрому выздоровлению Анита Цой обязана и коллеге по сцене – Кате Лель. "Мы познакомились на одном из телепроектов, и она вдруг сообщила мне, что инопланетяне помогли ей обрести новый дар – лечить людей, – удивила Анита. – А поскольку мне к юбилейному концерту в Кремле надо было как можно быстрее восстановиться, то я на все была готова".

Методика оказалась уникальной. "Каждый день Катя звонила и по одной минуте работала с моей ногой, – объяснила суть Анита. – Она потирала руки, просила меня настроиться и максимально верить, что нога будет излечена. После этого она несколько раз читала всем хорошо знакомую молитву "Отче наш". А в финале трижды говорила "Благодарю!" за то, что все свершилось".

Цой изначально была скептически настроена. "Я бы никогда не поверила в эту историю, если бы каждый раз, каждый день в месте перелома не испытывала бы какие-то странные ощущения, в то время как Катя произносила молитву, – удивляется Анита. – Пощипывание, покалывание, жжение – все было. И в итоге все срослось, шоу в Кремле прошло прекрасно. А врачи были в шоке – они ожидали положительной динамики, но не думали, что я буду так скакать на шоу".