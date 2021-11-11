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Шоу-бизнес
Джигурда призвал Бузову объединиться после скандала во МХАТе: Утрем нос!

Джигурда призвал Бузову объединиться после скандала во МХАТе: Утрем нос!

Никита Джигурда решил публично прокомментировать конфликт Ольги Бузовой с руководством МХАТа. Он предложил собственное решение проблемы.
прочитано 261 раз

Летом стало известно, что поющую ведущую пригласили работать в театр. Знаменитость была на седьмом небе от счастья и активно рассказывала журналистам, что всегда мечтала стать актрисой. Бывший художественный руководитель МХАТа предложил диве сыграть роль в новом спектакле "Чудесный грузин".

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

После премьеры публика разделилась на два лагеря. Стало известно о том, что билеты невозможно было купить, недобросовестные граждане даже перепродавали их за огромные деньги. Поклонники активно поддержали Ольгу Бузову. Многие коллеги и зрители высказались резко негативно. Недавно стало известно, что от работы с ведущей театр отказался, обвинив ее в том, что билеты якобы плохо продавались. Сама артистка и ее поклонники предоставили доказательства того, что все места были выкуплены.

Никита Джигурда встал грудью за поющую ведущую. Он указал, что всегда был на ее стороне, и его мнение неизменно. Артист подчеркнул, что поступок директора театра считает непорядочным, а те, кто критиковали Ольгу, но не видели спектакль, его просто удивляют.

Никита Борисович предложил знаменитости выход. Он указал, что готов пригласить ее сыграть новую роль вместе. С целью "утереть нос" руководству театра и другим недоброжелателям, он хочет поставить другой спектакль, где они оба смогли бы раскрыться. Пока дива не отреагировала на призыв.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Olga Sokolova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 11:41 Источник: "РИА ФАН" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

...
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Как же дебилов тянет друг к другу Только такие сейчас появляются ,что готовы воровку бездарную поддержать И КОНЕЧНО ещё будут идиоты писать что то положительное про тупицу бузову ,этих тварей покупаю ,они по жизни мелкие людишки ,есть такие Как за определенную сумму устроили аншлаг спектакля ,благо есть чем расплачиваться с этими мразями ,богатый спонсор Газпром медиа
Был искусственный ажиотаж с билетами летом ,что все раскупили и цены были огромные ВСЁ лживая игра двух мошенников
Гость894824
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алекс
В июне на "премьере" этого фуфла "арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион на кривляния Бузлы, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль
Повтори, пожалуйста, как тебя зовут?
Гость894824
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алекс
В июне на "премьере" этого фуфла "арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион на кривляния Бузлы, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль
Моя дерзость-твоя проблема….так что потеряйся
алекс
Пожаловаться Ответить
В июне на "премьере" этого фуфла "арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион на кривляния Бузлы, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль
алексей
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И он прав: "два дебила - это сила!"
Гость894631
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Этот дебил ещё жив???
1

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