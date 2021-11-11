Джигурда призвал Бузову объединиться после скандала во МХАТе: Утрем нос!

Никита Джигурда решил публично прокомментировать конфликт Ольги Бузовой с руководством МХАТа. Он предложил собственное решение проблемы.

Летом стало известно, что поющую ведущую пригласили работать в театр. Знаменитость была на седьмом небе от счастья и активно рассказывала журналистам, что всегда мечтала стать актрисой. Бывший художественный руководитель МХАТа предложил диве сыграть роль в новом спектакле "Чудесный грузин".

После премьеры публика разделилась на два лагеря. Стало известно о том, что билеты невозможно было купить, недобросовестные граждане даже перепродавали их за огромные деньги. Поклонники активно поддержали Ольгу Бузову. Многие коллеги и зрители высказались резко негативно. Недавно стало известно, что от работы с ведущей театр отказался, обвинив ее в том, что билеты якобы плохо продавались. Сама артистка и ее поклонники предоставили доказательства того, что все места были выкуплены.

Никита Джигурда встал грудью за поющую ведущую. Он указал, что всегда был на ее стороне, и его мнение неизменно. Артист подчеркнул, что поступок директора театра считает непорядочным, а те, кто критиковали Ольгу, но не видели спектакль, его просто удивляют.

Никита Борисович предложил знаменитости выход. Он указал, что готов пригласить ее сыграть новую роль вместе. С целью "утереть нос" руководству театра и другим недоброжелателям, он хочет поставить другой спектакль, где они оба смогли бы раскрыться. Пока дива не отреагировала на призыв.

