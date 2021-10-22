"Разрушил мою жизнь": Руссо набросился на своего давнего обидчика

В громком деле о похищении Авраама Руссо вспылили неизвестные подробности.

В очередном выпуске программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия-1" обсуждалась давняя история, связанная с именем Авраама Руссо. Еще в 2004-ом году певца избили и похитили люди бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Несколько лет назад бизнесмена признали банкротом, и он уехал в Черногорию. Потом Исмаилова заочно арестовали по делу о двойном убийстве, но лишь с октября этого года предпринимателя заключили под стражу. В связи с этим Авраам Руссо решился пролить свет на дела своего обидчика.

В эфире ток-шоу Руссо признался, что проблемы в его отношениях с бизнесменом появились после того, как артист стал сотрудничать с Иосифом Пригожиным в качестве продюсера. Уже тогда певец понял, что Исмаилов способен на все. Якобы по его приказу в мужчину стреляли прямо в центре города. С тех пор Руссо так и не чувствует ногу.



"Тельман разрушил мою молодость, разрушил мою жизнь полностью!" – набросился на давнего обидчика Руссо.

Артист уверен, что преступления совершались по команде Исмаилова, и теперь бизнесмен не уйдет от наказания.

Вышел на связь и бывший охранник бизнесмена, который отчасти опроверг слова певца, заявив, что на звезду никто не нападал. Мужчина подчеркнул, что Исмаилов платил за квартиру Руссо и очень любил его песни. Поддержал бизнесмена и журналист Отар Кушанашвили, который просто не верит, что Исмаилов стал бы стрелять в артиста.

Ранее Авраам Руссо уже называл имя своего похитителя, но о некоторых деталях решился рассказать только сейчас.