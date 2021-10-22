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Шоу-бизнес
"Разрушил мою жизнь": Руссо набросился на своего давнего обидчика

"Разрушил мою жизнь": Руссо набросился на своего давнего обидчика

В громком деле о похищении Авраама Руссо вспылили неизвестные подробности.
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В очередном выпуске программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия-1" обсуждалась давняя история, связанная с именем Авраама Руссо. Еще в 2004-ом году певца избили и похитили люди бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

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Несколько лет назад бизнесмена признали банкротом, и он уехал в Черногорию. Потом Исмаилова заочно арестовали по делу о двойном убийстве, но лишь с октября этого года предпринимателя заключили под стражу. В связи с этим Авраам Руссо решился пролить свет на дела своего обидчика.

В эфире ток-шоу Руссо признался, что проблемы в его отношениях с бизнесменом появились после того, как артист стал сотрудничать с Иосифом Пригожиным в качестве продюсера. Уже тогда певец понял, что Исмаилов способен на все. Якобы по его приказу в мужчину стреляли прямо в центре города. С тех пор Руссо так и не чувствует ногу.

"Тельман разрушил мою молодость, разрушил мою жизнь полностью!" – набросился на давнего обидчика Руссо.

Артист уверен, что преступления совершались по команде Исмаилова, и теперь бизнесмен не уйдет от наказания.

Вышел на связь и бывший охранник бизнесмена, который отчасти опроверг слова певца, заявив, что на звезду никто не нападал. Мужчина подчеркнул, что Исмаилов платил за квартиру Руссо и очень любил его песни. Поддержал бизнесмена и журналист Отар Кушанашвили, который просто не верит, что Исмаилов стал бы стрелять в артиста.

Ранее Авраам Руссо уже называл имя своего похитителя, но о некоторых деталях решился рассказать только сейчас.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 21:43 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость883018
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Авраам Руссо, он же Абрахам Ипджян- неблагодарный и очень хитрый человек. Отложив его обиды на Тельмана Мордановича....Мерзко, низко,грязно и подло поступил с поэтом Ларисой Алексеевной Рубальской и её, ныне покойным мужем. Пусть Бог будет ему судьей. Пусть и дальше продолжает изображать "брошенку-вдовушку", обиженку. Только нет к нему доверия ни у коллег, ни у организаторов концертов. Фальшивый, как и его псевдоним.
Гость882868
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Руссо - известный сказочник! Лучше бы Исмаилов его оставил там, где подобрал - в дешевом кабаке на Кипре.
1

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