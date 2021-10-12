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Шоу-бизнес
Вернувшаяся с того света МакSим обратилась к Богу

Вернувшаяся с того света МакSим обратилась к Богу

Певица МакSим благодарит высшие силы за свое спасение. Артистка отправилась в путешествие по святым местам.
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Перенесшая двустороннее воспаление легких звезда уехала в Крым, чтобы совершить паломничество. Поступить так ей посоветовал духовник, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Лука.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Священник молился о выздоровлении певицы МакSим, и чудо произошло. В самый критический момент он находился в Симферополе в Свято-Троицком монастыре, где покоятся мощи Луки Крымского. В клинику к артистке он приехал с частицей мощей святителя. Об этом игумен Лука поведал в программе "Простые чудеса с Павлом Астаховым" на телеканале "Спас".

Позже, когда знаменитость пришла в себя, духовник посещал ее в больнице. Артистка признавалась, что в коме слышала его голос. Она верит, что Бог помог ей остаться в живых.

Напомним, звезда вернулась домой в середине августа. Певица МакSим сильно похудела во время болезни. Ей необходимо проходить долгую реабилитацию. Исполнительница говорила, что пока не планирует возвращаться на сцену, потому что сейчас для нее важнее всего здоровье.

Ранее певица МакSим показала в своем микроблоге фото, где на ее шее виден шрам, оставшийся после аппарата ИВЛ. Он всегда будет напоминанием о том, как знаменитость месяц находилась в коме и боролась за жизнь.

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Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 21:34 Источник: Телеканал "Спас" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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