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Шоу-бизнес
Вернувшаяся в того света МакSим в подробностях рассказала Собчак о болезни

Вернувшаяся в того света МакSим в подробностях рассказала Собчак о болезни

Тяжелая болезнь и чудесное выздоровление певицы Максим стали едва ли не самыми резонансными событиями прошедшего лета.
прочитано 291 раз

Почти два месяца Марина Абросимова провела в больнице. За ее состоянием с замиранием сердца следила вся страна. В начале августа наконец появились первые хорошие новости о состоянии тяжелобольной артистки, а 13 августа Абросимову уже выписали из больницы. Более-менее оправившись после болезни, которая едва не стала смертельной, певица Максим подробно рассказала о том, как все происходило в ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Оказалось, что многих событий артистка просто не помнит из-за своего тяжелого состояния и может говорить о них лишь по рассказам близких. Еще до госпитализации Марина несколько дней пыталась бороться с болезнью самостоятельно. Тесты упорно показывали отсутствие коронавирусной инфекции, поэтому даже при плохом самочувствии Абросимова решилась отправиться на концерт в Казань. Певице пришлось выступать с высокой температурой, впрочем даже этого она не запомнила.

Вернувшись из Казани, Абросимова сразу обратилась к медикам и была экстренно госпитализирована. Сначала певица попала в частную клинику, но спустя какое-то время местные специалисты признали, что теряют ее, тогда звездную пациентку перевели в 52-ую больницу.

Несмотря на предпринятые меры, поражение легких прогрессировало, поэтому артистку подключили к аппарату ИВЛ, предварительно введя в искусственную кому, а затем и к ЭКМО. Максим призналась, в какой-то момент счет ее жизни велся на минуты, передает РИА ФАН. Не раз возникали опасные осложнения, и медикам приходилось чуть ли не ежедневно менять стратегию по ее спасению. Однако врачам все-таки удалось совершить чудо и вернуть пациентку к жизни.

Сейчас Марина Абросимова все еще восстанавливается после перенесенной болезни. Женщина сильно похудела, ее еще мучает кашель, а на шее и на теле у знаменитости остались большие шрамы от трубок, однако все самое страшное уже позади.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица Максим удивила поклонников неожиданным поступком.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 11:38 Источник: Ютуб, "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Наталья Невеста Покойника
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Это какая вся страна с замиранием сердца следила за состоянием её здоровья? Вот делать было нечего всей стране больше. Пропиарилась она как и Заворотнюк чтобы внимание к себе вернуть и всё.
1

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