"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Среда
10 ноября
Лента новостей
19:26
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
18:38
"Будем бороться вместе": Шаляпин нанял красавицу-блондинку для защиты обвиненной во взятках матери
18:31
"Меняется лицо": Стареющая Толкалина бьет тревогу из-за растущего органа
18:06
"Я понимаю, как тебе тяжело": Тодоренко встала грудью за разревевшуюся Бородину
18:02
Эксперт Пинчук приравнял Киев к террористической организации
17:57
"Надену фату и пойду под венец": Пермякова из "Интернов" сделала заявление о свадьбе
17:47
"Душа болит": Как живет в России 13-летний сын Хабенского после эмиграции
17:33
Резко постаревший Харатьян шокировал своим видом: У него все хорошо?
17:25
"Так меня это задело за живое": Анфиса Чехова взвыла из-за страшной несправедливости
17:25
Эксперты перечислили причины для возможной катастрофы на рынке жилья в России
16:57
Папарацци засняли побег ставшего многодетным отцом султана Сулеймана из "Великолепного века"
16:56
"Поздно": Соблазнивший Пугачеву Галкин обречен на адские муки
16:56
Еще две квартиры разыграют среди вакцинированных в Москве
16:52
"Пузыри и бугры": изменения Брежневой вызвали ужас
16:52
"Не заразись!": россияне боятся за жизнь Сябитовой после контакта с Гузеевой
16:47
Звезда фильма "Зимняя вишня" Сафонова разбилась в ДТП в центре Москвы
16:41
"Петух в попу клюнул": что происходит с Телегиным
16:28
Странному поступку Литвиновой нашли оправдание: Не должно быть красивым
16:19
Раздвинувшая ноги Волочкова набросилась на обидчиков: Курицы, марамойки!
16:15
"Многие из вас уже догадались": разведенка Кабаева сообщила о скорой свадьбе
16:11
"Мы любим пельмени": Сколотившая миллиарды Водянова притащила детей в Россию
16:07
"Он серьезно болен?": Безрукова показала высохшего актера Лавроненко
16:01
После горячих объятий Ивлеева объявила о романе с Кридом
15:38
Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах
15:24
Звезда "Кривого зеркала" влезла в публичный гей-скандал: Было противно
15:20
"Цыганка Аза": известный стилист вылил ушат помоев на разряженного Киркорова
15:12
"Очень признательна": Канделаки плюнула в недоброжелателей
15:10
Тайный отец ребенка и счастливая многодетная семья: Как сейчас живет ведущая Мария Ситтель
14:39
Перестал мыться: окружающие начали шарахаться от воняющей звезды "Шерлока"
14:38
"У меня на руках заключение": Джигурда доказал невиновность Ефремова
14:33
"Очень его хотел": Известный режиссер публично обласкал Сухорукова
14:26
"Уже на небесах": Убитый горем Петросян оплакивает потерю
14:26
Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину из-за кризиса с мигрантами
14:16
Шепелев боится музыкального таланта сына Фриске: Повторять ошибку не хочу
14:15
"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти
13:53
"Куртизанка": Пересильд высказалась о карьере через постель с Абрамовичем
13:46
Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе
13:44
"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности
13:36
Только родившая Дитковските скрывает реальное количество детей
13:35
"Как животные": Пригожин вытолкал взашей развратных извращенцев
13:19
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:11
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
13:08
Известная актриса Дитковските в трусах заявила о рождении третьего ребенка
13:07
Опра Уинфри открестилась от Меган Макрл после скандального интервью
13:03
Свыше трети россиян заявили о недоверии к полиции
12:50
В России снизилось число сторонников декретных отпусков для женщин
12:39
"Начинаю рыдать": Многодетная жена Тарасова одержима ужасом после родов
12:38
Звезда "Физрука" Панина о расставании с мужем: Это просто служебный роман
12:31
Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане
12:28
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой
"Об этом все знали": Любвеобильную изменщицу Васильеву приложили за наглую ложь
Секс-видео 65-летнего качка Шифрина попало в Сеть
В России хотят запретить шоу "Голос": Богатые педофилы и разврат
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти

"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти

Ксения Бородина принимает участие в проекте "Ледниковый период", и для нее далеко не все складывается удачно.

Продолжение: "Я понимаю, как тебе тяжело": Тодоренко встала грудью за разревевшуюся Бородину
прочитано 635 раз

При исполнении очередного номера ведущая "Дома-2" и ее партнер – фигурист Дмитрий Соловьев неудачно упали на лед. Этот выпуск еще не вышел в телеэфир, но фотографии, сделанные в момент падения, уже оказались в Сети, и Ксения Бородина не стала сдерживать эмоций.

ПО ТЕМЕ

"Отлично смотрятся вместе!": разведенку Бородину поздравляют с новыми отношениями

Бородина взбесила народ неуклюжим выступлением на шоу "Ледниковый период"

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

В своем инстаграм-аккаунте брюнетка написала, что не будет хранить интригу до субботы, раз уж произошедшее стало достоянием общественности раньше времени. Телеведущая сама опубликовала кадры с выступления и призналась, что это мог бы их лучший номер, но этого не случилось – пара упала.

После проката Ксения не сдержалась и разрыдалась – впервые за долгое время. Женщине стало очень обидно за свои ежедневные многочасовые усилия, которые не увенчались успехом. Кроме того, Бородина ударилась копчиком, что довольно опасно.

"Очень больно, но больше морально, чем физически," – написала знаменитость.

После неудачного проката Бородина всерьез задумалась о том, чтобы уйти с проекта – об этом она заявила в "Инстаграме". Сидя на диване перед судьями, она плакала и думала, что больше никогда не вернется на шоу. Однако позже это желание пропало. Телеведущая поняла, что не может уйти после первого падения, ведь у нее есть целая армия поклонников, которые ждут ее появления на льду каждую субботу. Кроме того, Бородину очень поддерживают дочери, ради которых она будет продолжать кататься.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Бородина взбесила народ неуклюжим выступлением на "Ледниковом периоде".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 14:15 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина пришла в школу без штанов

комментарии

Ответить:

Гость895444
Пожаловаться Ответить
Иди уже, надоела до чертиков.
Гость894665
Пожаловаться Ответить
Что было в её пустой башке, когда она соглашалась на эту авантюру. Табуретка на льду. 😲😲😲
Гость892780
Пожаловаться Ответить
Медаль ей на грудь за героизм!
Гость889611
Пожаловаться Ответить
Какое горе! Как нам не будет хватать этой бородавки-каракатицы! Стареющее Горбатое кривоногое "оно" с отпиленным носом и птичьими мозгами, достало своим фотожопным пиаром в низкопробных масс-медиа
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности

Семья порадовала поклонников
Шоу-бизнес

Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе

Утехи и забавы танцора
Шоу-бизнес

Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане

Гимнастка прокомментировала ситуацию
Шоу-бизнес

"Душа болит": Как живет в России 13-летний сын Хабенского после эмиграции

Религия встала поперек горла

Гороскоп

Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Здоровье

Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
За сутки в России выявили ковид у 38 058 человек

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического оружия
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+