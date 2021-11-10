"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти

Ксения Бородина принимает участие в проекте "Ледниковый период", и для нее далеко не все складывается удачно.

При исполнении очередного номера ведущая "Дома-2" и ее партнер – фигурист Дмитрий Соловьев неудачно упали на лед. Этот выпуск еще не вышел в телеэфир, но фотографии, сделанные в момент падения, уже оказались в Сети, и Ксения Бородина не стала сдерживать эмоций.

В своем инстаграм-аккаунте брюнетка написала, что не будет хранить интригу до субботы, раз уж произошедшее стало достоянием общественности раньше времени. Телеведущая сама опубликовала кадры с выступления и призналась, что это мог бы их лучший номер, но этого не случилось – пара упала.

После проката Ксения не сдержалась и разрыдалась – впервые за долгое время. Женщине стало очень обидно за свои ежедневные многочасовые усилия, которые не увенчались успехом. Кроме того, Бородина ударилась копчиком, что довольно опасно.

"Очень больно, но больше морально, чем физически," – написала знаменитость.

После неудачного проката Бородина всерьез задумалась о том, чтобы уйти с проекта – об этом она заявила в "Инстаграме". Сидя на диване перед судьями, она плакала и думала, что больше никогда не вернется на шоу. Однако позже это желание пропало. Телеведущая поняла, что не может уйти после первого падения, ведь у нее есть целая армия поклонников, которые ждут ее появления на льду каждую субботу. Кроме того, Бородину очень поддерживают дочери, ради которых она будет продолжать кататься.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Бородина взбесила народ неуклюжим выступлением на "Ледниковом периоде".