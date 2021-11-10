"Пропадает после школы": Сын усопшей Фриске в опасности из-за Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о новом желании маленького сына. Выяснилось, что восьмилетний Платон научился потрясающе играть на электрогитаре. Мальчик пошел по стопам покойной Жанны Фриске, которая была замечательной артисткой, и захотел приобрести собственный музыкальный инструмент.
Однако это достойное хобби Дмитрий Шепелев воспринял неоднозначно. Шоумен боится, что если купит ребенку гитару, то спустит большие деньги на ветер. Мужчина припоминает, как подарил Платону теннисную ракетку, но зря — мальчик сразу забросил спортивное увлечение. "Я эту ошибку повторять не хочу", — уточнил недовольный отец.
Из-за сомнений и прижимистости телеведущий подвергает ребенка опасности. Сыну Жанны Фриске приходится заниматься игрой на гитаре в музыкальном магазине. Все бы ничего, но в стране бушует коронавирус и нужно как можно реже появляться в общественных местах — слишком высокий риск заражения.
Дмитрий Шепелев показал в инстаграм-истории видео с торговой площадки, на котором Платон перебирает пальцами гитарные струны. "Чтобы вы понимали, где мы с сыном пропадаем после школы", — подписал ролик телеведущий. Остается лишь надеяться, что наследник Жанны Фриске не потеряет интерес к музыке по воле своего отца.
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