Зудина вылила ушат помоев на покинувшего пост худрука МХТ

Худрук и директор МХТ имени Чехова Олег Табаков умер три года назад. После него этот пост занял Сергей Женовач, к которому у коллег накопилось множество претензий.
На прошлой неделе пост худрука МХТ имени Чехова занял актер Константин Хабенский. В обществе уже активно обсуждают его работу, ведь первым делом он вернул в репертуар театра спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж", о закрытии которого Сергей Женовач объявил 31 августа.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина не стала скрывать, что рада кадровым перестановкам в театре, ведь она давно была недовольна работой Женовача. Его уход с поста актриса прокомментировала в своем "Инстаграм".
Зудина вспомнила о заслугах своего мужа перед театром и показала в своем микроблоге видео 2015 года, на кадрах которого Табаков закладывает капсулу в фундамент филиала МХТ. Но при Женоваче все прекратилось, отметила актриса. Зудина напомнила, что при Олеге Табакове театр расцветал, а при сменившем его худруке испортился. Строительство завершилось, пишет Пятый канал.
Марина Зудина добавила, что рада назначению Константина Хабенского. По ее мнению, в жизни театра началась новая глава.
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