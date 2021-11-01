Обнищал? Тимати донашивает дырявые башмаки за своей любовницей

Российские звезды всегда находятся под пристальным вниманием фанатов. Поклонники часто узнают о новых веяниях моды, благодаря стилю своих кумиров. Брендовые вещи рэпера Тимати нередко вызывали зависть у завороженной публики, а сейчас артист неожиданно дал маху. В Сети заметили, что мужчина надевает ту же обувь, что его пассия Саша Дони.
Появилось немало шуток о том, что холостяк обнищал, раз носит донашивает дырявые башмаки за своей девушкой. Казалось бы, совсем недавно он подарил своей экс-возлюбленной Кате Сафаровой кольцо за 22 миллиона рублей. После таких чудовищных затрат финансовое положение рэпера вызывает вопросы.
Известна модель обуви, в которой щеголяют Тимати и Саша Дони. Это
кроссовки Foam RNNR 'Ararat' из линейки adidas YEEZY. Согласно ряду цен интернет-магазинов, сейчас их стоимость составляет около 40 тысяч рублей. Подошва выполнена из резины, а основу верха составляет материал из переработанных морских водорослей.
Судя по "Инстаграм", Саша Дони носит кроссовки на босую ногу, примеряя их с купальником. А вот Тимати сочетает их с яркими носками-полугольфами с принтом огня. В блоге рэпера появились негативные комментарии об этой обуви. "Кому вообще такое нравится?", "Все круто, только тапки дурацкие. Не всегда мода делает нас стильными", — выразился народ.
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