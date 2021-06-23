Расстались? Новая избранница Тимати сняла подаренное им кольцо

Победительница шоу "Холостяк" на ТНТ Екатерина Сафарова, добившаяся расположения рэпера Тимати, спровоцировала слухи и расставании с музыкантом.

Модель заподозрили в разрыве отношений с певцом после ее возвращения в Испанию. Там девушка записала ролик для своего инстаграм-аккаунта. Многих фолловеров удивило, что избранница рэпера Тимати не надела подаренное им кольцо стоимостью 22 миллиона рублей.

Подписчики атаковали Екатерину Сафарову вопросами: нормально ли у них все с артистом? "Они расстались?", — написал один из встревоженных поклонников.

Другие предположили, что роман рэпера Тимати и модели был лишь ходом сценария проекта и чувств у них не было. Примечательно, что ранее сама Екатерина Сафарова призналась в ютуб-шоу "Макарена", что у них с музыкантом все хорошо. На съемки она надела кольцо.

Модель объясняла, что носит роскошное украшение только по особым случаям. Напомним, что исполнитель подарил шикарное кольцо Сафаровой в знак своих чувств к ней. После проекта "Холостяк" Екатерина даже переехала в Москву, хотя сама постоянно живет в Испании.

Как писали "Дни.ру", с 2015 года рэпер Тимати встречался с Анастасией Решетовой. Несмотря на рождение общего сына Ратмира, до свадьбы дело у пары так и не дошло. В 2020 году звездная чета рассталась.

