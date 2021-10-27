Мающийся от одиночества Тимати превратил элитную квартиру в музей

Тимати разместился на двух этажах. Сейчас площадь его квартиры составляет около 650 квадратных метров. Дизайном жилья занималась целая группа людей, исполнитель мечтал, чтобы все было идеально. Многие отметили, что теперь квартира рэпера напоминает настоящий музей.
Исполнитель расположил огромную гостиную, совмещенную с кухней, на первом этаже своих апартаментов. Благодаря опытным дизайнерам, помещение разделилось на несколько комфортных зон. Стены оказались украшены шедеврами современного искусства, а рядом рэпер поставил свою коллекцию дорогих пластиковых игрушек, а также чемоданов элитного бренда. Нашлось место и для мотоцикла певца.
Также на первом ярусе Тимати сделал две детские комнаты: для дочери и сына. Артист решил, что малыши должны чувствовать себя у него как дома. Второй же этаж знаменитость выделила для себя. Тимур разместил там собственную спальню, гардеробную и специальную комнату, в которой он расставил все свои доски для серфинга.
Эксперты отметили, что, если посчитать ремонт и другие траты, то отделка дома обошлась Тимати приблизительно в ту же сумму, что и сама квартира. Правда сам певец признает, что "слишком заморочился", но работой крайне доволен. Практически все в апартаментах сделано на заказ.
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Кто подскажет?