"Отлично смотрятся вместе!": разведенку Бородину поздравляют с новыми отношениями

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым российская телеведущая Ксения Бородина заметно похорошела. Она старается не унывать и загружает себя по полной программе. Одним из главных ее проектов этой осени стало участие в шоу Первого канала "Ледниковый период".
Ксения Бородина катается в паре с Дмитрием Соловьевым. В своем "Инстаграм" ведущая часто делится успехами и новыми навыками в фигурном катании. Однако в последнее время пара на грани вылета, так как не может завоевать любовь членов жюри.
На тренировках Ксения Бородина сблизилась с бывшим мужем российской актрисы Екатерины Климовой Гелой Месхи, который выступает в паре с Яной Хохловой. Недавно поклонники заметили, что между Бродиной и Месхи может быть нечто большее, чем просто дружба и сотрудничество. Некоторые уже начали поздравлять ведущую с новыми отношениями.
"Они отлично смотрятся вместе, Месхи к тому же разведен"; "Действительно красивая пара, поздравляем!" – пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, ранее актер был женат на Екатерине Климовой, которая родила ему дочь. У Ксении Бородиной две дочери от бывшего мужа Курбана Омарова.
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