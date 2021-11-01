"Бросьте вы врать": Михалков обличил "радужное" лобби в детском спорте

Знаменитый режиссер не боится говорить на острые и важные темы. В своей авторской передаче "Бесогон" Никита Михалков то и дело поднимает актуальные для российского общества вопросы. В очередном выпуске кинематографист заговорил о серьезной опасности для младшего поколения, которая сегодня уже вполне реальна.
Речь идет о все возрастающем влиянии "радужных" меньшинств. Раньше в России было принято подшучивать на эту тему, однако теперь время для шуток давно прошло – именно так считает Михалков. Оказывается, в нашей стране уже более десяти лет успешно существует организация под названием "Федерация гомо-спорта России". Это сообщество объединяет спортсменов, причисляющих себя к сексуальным меньшинствам – об этом сообщил телеканал "Царьград".
Михалков напомнил о том, в согласно Конституции, в России запрещена пропаганда гомосексуальных сообществ среди молодежи. Однако по мнению режиссера, спорт – это и есть дети и молодежь, а значит происходит ни что иное, как самая настоящая пропаганда, то есть нарушение закона.
"Это не влияние на детей и на молодежь? Бросьте вы врать," – обличил "радужное" лобби режиссер.
Никиту Сергеевича подобная ситуация очень тревожит. Во все возрастающем влиянии сексуальных меньшинств, получающих финансовую поддержку от Запада, кинематографист видит реальную угрозу традиционным российским ценностям.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что раскрыт важный секрет Никиты Михалкова.
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