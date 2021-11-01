"Жалкое зрелище": Оплеванную Собчак с позором выгнали из России

Телеведущая разозлила своим поведением. Ксения Собчак улетает прочь.

Светская львица выразила недовольство карантинными мерами. Ксения Собчак возмущена тем, что в Москве работает метро, когда рестораны и спортзалы закрыты. Телеведущая отправилась в аэропорт, чтобы развеяться там, где, по ее словам, нет никаких ограничений. Народ не стал ее уговаривать остаться, а выгнал из России вон.

"Вали", "Можешь не возвращаться!", "Миссис продажные принципы!", "Ну и лети насовсем!", "Лети куда хочешь и не возвращайся", "Флаг в зад", "Жалкое зрелище", "На *** бы улетела, чтобы никогда не видеть!" — обратились к звезде пользователи Сети. Она вызвала у людей ненависть и злобу.

Ксения Собчак отметила в "Инстаграм", что совсем недавно сделала прививку от коронавируса, поэтому решила не сидеть дома в условиях локдауна. Ее не смутил факт того, что ковидом болеют и вакцинированные люди. Раздосадованные россияне подумали, что блондинке заплатили за пропаганду вакцины, поэтому сочли ее поведение позорным и недостойным.



Напомним, светская львица потеряла былой авторитет в глазах друзей и поклонников из-за побега с места ДТП. В сентябре Ксения Собчак попала смертельную аварию, которая произошла в Сочи. Знаменитость отделалась лишь травмами и сотрясением мозга, а вот женщина в другом авто скончалась. Звезда не стала предлагать пострадавшим помощь, втихаря ускользнув подальше от беды.

