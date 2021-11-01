"Ее угнали": Из-под носа Кудрявцевой выкрали дорогущую иномарку

Телеведущая рассказала о ценной потере. Лера Кудрявцева стала жертвой злоумышленников.

Звездная блондинка рассказала о личной беде, которая случилась много лет назад. В прошлом Лера Кудрявцева столкнулась с возмутительной кражей. Она потеряла долгожданный автомобиль, на покупку которого усердно откладывала деньги.

Машина Ford Mustang, которую умыкнули у звезды, стоила огромную сумму. Ради нее она продала старенький ВАЗ-2108. Преступники завладели престижной иномаркой практически сразу после того, как теледиве удалось стать ее приобрести. "Не прошло и месяца, как у меня ее угнали", — посетовала женщина.

Знаменитость поделилась горестным опытом в эфире канала НТВ. Лера Кудрявцева с тоской вспомнила о похищенном транспортном средстве. В ее собственности это была первая иностранная машина, для звезды Ford Mustang имел особую ценность. Полиция не смогла помочь потерпевшей найти украденное авто, поэтому блондинка так и не увидела свою "ласточку".

Напомним, экс-участница КВН Светлана Пермякова рассказала о подлом обмане на шоу Леры Кудрявцевой. Юмористка сообщила, что ее подставили редакторы передачи. По словам женщины, ее лишили права на крупный заработок, поставив в неудобное положение. Вырученные средства артистка хотела отдать на лечение больного ребенка. В итоге ей удалось пожертвовать всего лишь 80 тысяч рублей.