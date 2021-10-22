Звезда "Интернов" рассказала о подлом обмане на шоу Кудрявцевой: Конверт был пустым

Актриса раскрыла закулисье программы "Секрет на миллион".

Звезда сериала "Интерны" и экс-участница КВН Светлана Пермякова рассказала о том, как была подло обманута редакторами программы "Секрет на миллион". Проект выходит на канале НТВ. По словам актрисы, она согласилась участвовать в шоу, чтобы заработать на реабилитацию больного ребенка – сын друга знаменитости, Ивана Маховикова, имеет ДЦП.

"На тот момент очень было трудно с деньгами, очень было трудно с работой. И я поняла, что есть реальная возможность помочь", - поделилась звезда "Интернов".

Перед съемками Пермякова общалась с редакторами программы. Телевизионщики и актриса обговаривали вопросы, которые должны были прозвучать в студии. Между тем уже на записи Пермякова поняла, что ее спрашивают совершенно о другом.

"И тут в эфире мне задаются вопросы, от которых у меня волосы встают дыбом. Мне задаются вопросы о том, о чем мы не договаривались. Но мне надо быть в эфире, мне надо делать лицо", – эмоционально поведала знаменитость.

По словам звезды сериала "Интерны", в студии она верно ответила на вопрос о длительности стоянки поезда в Кирове, однако редакторы выставили ее неправой. "Друзья мои! Это станция, где поезда заправляются водой, там поезд не может стоять 15 минут. Там поезд стоит по 30, по 40 минут. Взяли какую-то подставную проводницу непонятно откуда. (…) Я была проводницей, я работала проводником полтора года", – сообщила Пермякова.

Светлана Пермякова подчеркнула, что поддерживает приятельские отношения с ведущей программы "Секрет на миллион" Лерой Кудрявцевой. Теледиву актриса не считает виноватой в чем-либо. Лера, по словам Светланы, работает по сценарию и практически ни на что не влияет.

Звезда "Интернов" рассказала также, что конверт, в котором якобы содержалась суперсекретная информация о ней, был пустым. "Мне сказали, что вы миллион не выиграете в любом случае. Мы вам не дадим, у нас нет таких финансов. Сделайте вид", – вспомнила Светлана разговор с продюсерами шоу.

Артистка посетовала, что редакторы не позволили ей выиграть 300 тысяч. На шоу она получила 120 тысяч из которых еще заплатила налог государству. "Мальчику, который болен ДЦП, я заплатила 80 тысяч, которому не хватило на пеленки и на коляску", – сказала Светлана Пермякова.