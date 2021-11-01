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Шоу-бизнес
Расстроенная Вовк откровенно о предательстве Пугачевой: Повернулась и ушла!

Расстроенная Вовк откровенно о предательстве Пугачевой: Повернулась и ушла!

Ангелина Вовк стала новой героиней программы "Судьба человека". По словам знаменитости, ее и ведущего Евгения Меньшова устранили с фестиваля "Песня года".
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Около 20 лет коллеги вели любимый тысячами людей фестиваль. В 2004 году все стало иначе. Тогда фестиваль перешел на другой канал, а их с соведущим не совсем корректно вытеснили. Оказалось, что в неоднозначной истории была замешана и Алла Пугачева. Несмотря на то, что Примадонна сейчас практически не выходит в свет, истории с ее участием, кажется, не закончатся у коллег никогда.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Ангелина Вовк рассказала, что в 2006 году Алла Борисовна открывала фестиваль. Накануне они все вместе собрались в доме у знаменитости. Тогда они детально обсудили план на мероприятие и договорились обо всех нюансах. Однако в момент, когда менять что-то было уже поздно, они с соведущим оказались крайне далеко от сцены.

Все было бы не так страшно, если бы Ангелина Михайловна могла увидеть хотя бы часть того, что происходит на сцене. Однако она не смогла разглядеть ничего. Когда они с Евгением Меньшовым вышли на сцену, то принялись вести то, что уже прошло. Никто ничего не сказал ни ей, ни коллеге.

Ангелина Вовк убеждена, что все это было сделано специально, чтобы подставить их. Они не могла оставаться в таком положении и крайне расстроилась. "Повернулась и ушла!" – вспомнила знаменитость. Она не совсем понимает, кто виноват в этой ситуации, но на Аллу Пугачеву зла не держит и считает ее самой большой певицей нашей страны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 12:17 Источник: "Россия-1"/ "Судьба человека" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Диана Лейпциг
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Фестивал Песня года, давным-давно, еще в начале девяностых, изжил себя. И то, что сейчас называют Песней года- сборный фанерный концерт. Винегрет из непонятных песен с неизвестными поющими трусами.На нынешних ведущий грустно смотреть: мамка-гей и экс-проститутка имени группы Ласковый май- дорогое удовольствие для тв-помойки.
Гость884649
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Меньшов не смог справиться с депрессией-рак и умер, а Вовк ,ну сделала Пугачева гадость им ,великая наша певица Пугачева ,как будто- не было лучших и более значимых ,чем она. Ну да ,ну да- зла она (Вовк) не держит, прям святость ото всюду. Уж так и называйте: раболепие -это Ваше все.
Гость890314
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Да разве можно верить участникам всяких ШОУ. Они за деньги наговорят всего
Гость888428
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заманала эта вовк
вот вспомнят какую доисторическую куйню и ну её обсасывать
Гость889858
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Всё Вовк знает, и раньше об этом рассказывала в разных интервью, называя Пугачеву виновной в своем отстранении от "Песни года"...
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