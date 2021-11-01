Онкология? Появилась шокирующая версия облысения Малахова

Журналисты задались вопросом о том, почему Андрей Малахов носит парик. Они выдвинули несколько предположений.

То, что шоумен вынужден надевать парик, обсуждали давно. Однако сейчас телезрители почти уверены в этом. Дело в том, что в эфире 49-летний ведущий выглядит с париком довольно странно.



Коллеги Андрея Малахова по шоу "Прямой эфир" на "России 1" тоже недоумевают. "Всякое думаем, но спросить стесняемся", – цитирует одного из сотрудников популярной программы "Экспресс газета".

Журналисты выдвинули три основные версии, зачем шоумену парик. Прежде всего, по их мнению, у звезды экрана могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Напомним, Андрея Малахова не единожды увозили в клинику в тяжелом состоянии. В частности, 15 лет назад шоумен попал в реанимацию из-за передозировки спортивного питания. А в 2007 году он подцепил в Африке вирус, и его положили в больницу.

Речи о том, что Андрей Малахов страдает раком, тогда не шло. Но в возрасте около 50 лет волосы у некоторых редеют. Иногда избавляться от них приходится при онкологическом заболевании, при проведении химиотерапии.

Влияет на облысение и наследственность. Однако были ли проблемы с волосами у скончавшегося в 2006 году отца Андрея Малахова, неизвестно. Есть информация, что мужчина умер в 59 лет от проблем с сердцем.

Также есть предположение, что телеведущий устал носить одну и ту же прическу, поэтому пользуется париками. Возможно, его просто неудачно постригли. Напомним, ранее поклонники заметили, что Андрей Малахов сильно похудел.