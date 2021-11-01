Онкология? Появилась шокирующая версия облысения Малахова

То, что шоумен вынужден надевать парик, обсуждали давно. Однако сейчас телезрители почти уверены в этом. Дело в том, что в эфире 49-летний ведущий выглядит с париком довольно странно.
Коллеги Андрея Малахова по шоу "Прямой эфир" на "России 1" тоже недоумевают. "Всякое думаем, но спросить стесняемся", – цитирует одного из сотрудников популярной программы "Экспресс газета".
Журналисты выдвинули три основные версии, зачем шоумену парик. Прежде всего, по их мнению, у звезды экрана могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Напомним, Андрея Малахова не единожды увозили в клинику в тяжелом состоянии. В частности, 15 лет назад шоумен попал в реанимацию из-за передозировки спортивного питания. А в 2007 году он подцепил в Африке вирус, и его положили в больницу.
Речи о том, что Андрей Малахов страдает раком, тогда не шло. Но в возрасте около 50 лет волосы у некоторых редеют. Иногда избавляться от них приходится при онкологическом заболевании, при проведении химиотерапии.
Влияет на облысение и наследственность. Однако были ли проблемы с волосами у скончавшегося в 2006 году отца Андрея Малахова, неизвестно. Есть информация, что мужчина умер в 59 лет от проблем с сердцем.
Также есть предположение, что телеведущий устал носить одну и ту же прическу, поэтому пользуется париками. Возможно, его просто неудачно постригли. Напомним, ранее поклонники заметили, что Андрей Малахов сильно похудел.
Популярные темы форума
Увлажняющие капли для глаз
Салон красоты как бизнес
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!