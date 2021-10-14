Похож на Петросяна: изменившийся Малахов шокировал россиян

Андрей Малахов опубликовал свежее фото в "Инстаграм". Ведущего не узнали.

Зрители и поклонники привыкли видеть 49-летнего Андрея Малахова с пышной укладкой. На свежем фото он появился с зализанными назад волосами, зафиксированными гелем и лаком. Он предстал с двумя винными бокалами, наполненными наполовину, сверху на которых лежали крышечки для кофе навынос.

Фанаты признали, что Андрей Малахов сильно похудел за последнее время. Кто-то даже отметил на фото, что он стал похож на Евгения Петросяна.

Стоит отметить, что за время карантина Андрей Малахов немного поправился. Он появлялся на мероприятиях в костюме, строгих очках и с одной и той же укладкой. Он и сам признавался, что на самоизоляции немного "поплыл". Возможно, ведущий решил заняться здоровьем и сбросил вес. Впрочем, поклонники не исключают, что Андрея Малахова просто настиг кризис средних лет.

Ранее он показал в своем "Инстаграм" видео, на котором страстно целует в губы Тину Канделаки. Кадры датированы 2008-м годом. Но поклонники возмутились тем, что женатый Малахов позволяет себе выкладывать такое.

В кадре Малахов с коллегой стояли на сцене во время церемонии вручения премии GQ, а потом он набросился на нее с жаркими поцелуями и схватил ее за талию.