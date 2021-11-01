"Совершенно не жалею": Яковлева заявила о жестких домогательствах известного режиссера

Некоторое время артистки отечественного шоу-бизнеса одна за другой начали делиться откровениями. Они рассказывали о домогательствах со стороны влиятельных людей, которые обещали им карьерный рост.

Одной из первых заговорила Елена Проклова. В студии программы "Секрет на миллион" она рассказала о том, что еще до совершеннолетия очень хотела поступить в театральное училище. Тогда на ее пути появился известный режиссер, который предложил ей помощь. По словам знаменитости, взамен он хотел от нее большего, а она сама была влюблена.

Многие знакомые и коллеги тут же поняли, на кого намекает звезда отечественного кино. Народ разделился на два лагеря: некоторые поддержали стремление Елены Игоревны быть откровенной, другие же просто не поверили ей. Они указали, что говорить подобные слова о великом покойном человеке нельзя.

Теперь молчание прервала Алена Яковлева. При этом она отметила, что страдания "поживших тетенек" ей не совсем понятны, так как выбор есть у каждого человека. Она призналась, что однажды популярный режиссер пообещал ей большой успех за массаж. Она опомниться не успела, как он запер дверь. Идти на поводу знаменитость не стала и просто покинула помещение. Она подчеркнула, что никогда не делала ничего против своей воли.

На этом артистка не остановилась. Она рассказала и о "ныне здравствующем чиновнике", который также хотел интимных отношений с ней. Он пригрозил ей, и на 15 лет Алена Юрьевна пропала с экранов. Однако сейчас она осознает, что все сделала правильно. "Совершенно не жалею", – сообщила знаменитость.

