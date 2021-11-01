"Шарики мерзкие": Даву публично освистали за недостаточно дорогой подарок

Блогер поделился со своими подписчиками радостной новостью – у его мамы день рождения. В честь этого события Дава вручил маме дорогой подарок. Родительница получила домик в Подмосковье. На фотографии, которой Манукян поделился в своем блоге, он стоит с мамой на фоне того самого дома, двор украшен шариками и красной ленточкой.
Дава дополнил снимок трогательной подписью, в которой поблагодарил маму за все, что она для него сделала. "6 лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово", – написал ведущий. Подписчики бросились поздравлять счастливую маму и заботливого сына.
Даже скандальный блогер Лена Миро отметила, что Манукян вырос хорошим сыном. Однако она смогла найти изъяны в этой идиллии. Она буквально публично освистала своего коллегу, указав, что дом небольшой и украшения не совсем уместные. "Да, дом скромный. Шарики эти мерзкие вокруг, загрязняющие планету", – написала Миро. Тем не менее, поступок Давы она высоко оценила: "Мамина радость. Хороший сын".
Ранее Давид Манукян появился на шоу "Что было дальше?", где комики вели себя с ним крайне пренебрежительно. Поклонники не смогли пройти мимо откровенного хамства, выпуск вызвал серьезный резонанс.
Популярные темы форума
НАТКУ ТУТ В ЖООПУ ИМЕЮТ.
Увлажняющие капли для глаз
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Салон красоты как бизнес
Ищу
Не надо терять надежду
У НАТКИ ПОРВАЛАСЬ ЖООПА.
Где?
НАТКА СНОВА ОБРИЛА ЖООПУ.
НАТКА НАЖРАЛАСЬ ГООВНА.