Оплеванный Манукян обратился к народу: Отвратительное хамство!

Накануне вышел новый выпуск шоу "Что было дальше?". Одним из гостей стал Давид Манукян.

Программа вызвала резонанс в обществе. В комментариях многие раскритиковали комиков за то, что они чрезвычайно жестко обращались с исполнителем. Он принес в студию подарки, ведущие не только не приняли их, но и отнеслись крайне небрежно. В какой-то момент один из юмористов пнул ногой коробку с принесенными презентами. Простить такое комментаторы уже не смогли.

Под роликом многие отметили, что, несмотря на то, что они не являются фанатами Давида Манукяна, он вел себя крайне достойно. Юмористы же якобы просто издевались над ним всю программу, а смотреть ее было крайне печально. Подписчики канала встали грудью за Даву.

Исполнитель не мог не заметить расположение публики. В личном блоге он опубликовал самый скандальный момент и указал, что знал, на что шел. Певец поблагодарил всех за теплые слова и отметил, что не держит зла на ведущих. Он подчеркнул, что главное – не то, как бьют, а то, как умеют держать удар.

Публика восхитилась стойкостью Давида Манукяна. "Отвратительно хамство! А Вы просто огромный молодец", "Это было мясо. Ты герой", "Молоток, бро! Все верно", "Делали они, а стыдно было мне", "Очень достойно вел себя, умничка! Щербаков перегнул", "Это было жестко! Но ты молодец", "Давид, ты лучший! Горжусь тобой", – отметили пользователи.

