Возбужденный Манукян исполнил горячий танец под Бузову: Не может забыть

Программа "Что было дальше?" практически каждый раз производит фурор. Несколько комиков приглашают участника, который должен рассказать свою историю. В конце он не раскрывает тайну, а лишь задает вопрос, созвучный с названием шоу. Задача юмористов – предложить свой вариант финала. Во время повествования гостя ведущие активно перебивают его, припоминают старые ошибки и достаточно жестко шутят.
Формат пришелся по душе многим зрителям. Несмотря на частые обвинения в чрезмерной жестокости, рейтинги шоу остаются на высоте. На этот раз гостем стал Давид Манукян. Исполнитель держался крайне спокойно и вежливо, с юмором относился ко всем колкостям в свой адрес и не боялся быть смешным. В какой-то момент случилось то, чего не ожидал никто.
Ведущие предложили Даве станцевать под песню Ольги Бузовой. Отказываться исполнитель не стал. Идея будто бы даже показалась ему забавной. Всем известно, что в прошлом он занимался танцами на профессиональном уровне, а потому встал и исполнили несколько достаточно эротичных па. Публика ахнула, юмористы от души повеселились.
К слову, в комментариях под видео Давида Манукяна очень поддержали. Нашлись и те, кто указали, что он никак "не может забыть Олечку", другие же встали грудью за артиста. Они подчеркнули, что исполнитель держался крайне дружелюбно и достойно, а ведущие якобы серьезно перегнули палку.
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