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Шоу-бизнес
Воля выплюнул хот-дог Харламова на глазах у зрителей

Воля выплюнул хот-дог Харламова на глазах у зрителей

В эфире Comedy Club Павел Воля пробовал хот-дог из новой закусочной Гарика Харламова.
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Коллеги по юмористическому шоу в очередной раз выступали дуэтом, на этот раз в рамках рекламной кампании кафе Харламова Гарик и Павел ели на программе коронное блюдо заведения. Юмористы решили есть один хот-дог вдвоем. Вкус блюда впечатлил Волю, однако замечание одного из гостей заставило его выплюнуть еду.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Присутствующий на шоу предприниматель в шутку отметил, что Филипп Киркоров и Дава на открытии его ресторана тоже делали подобный трюк с поеданием хот-дога. Мужа Ляйсан Утяшевой такое сравнение выбило из колеи настолько, что ему пришлось выплюнуть хот-дог Харламова прямо перед зрителями.

Напомним, Дава и Киркоров недавно оказались в эпицентре скандала, связанного с премией МУЗ-ТВ. Артисты посетили мероприятие в образах жениха и невесты, чем вызвали нескончаемый шквал самых разных эмоций у общественности. Госорганы даже проверяли канал на нарушение законодательства, связанного с пропагандой нетрадиционных отношений.

А недавно разведенный Гарик Харламов не теряет времени. Его отношения с новой избранницей Катериной Ковальчук развиваются стремительно. Пара долго скрывала отношения, однако сейчас они смело демонстрируют чувства перед камерами. В узких кругах поговаривают, что резидент Comedy возможно скоро снова станет мужем.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
9 октября 2021, 20:09 Источник: Comedy Club ✓ Надежный источник
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