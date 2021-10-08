Испытывает неприязнь: Соловьев поделился впечатлениями от выступления с Бородиной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловев рассказал о тренировках с Ксенией Бородиной на шоу "Ледниковый период".

В прошлом году Дмитрий Соловьев выступал на шоу в паре с бывшей коллегой Ксении Бородиной по "Дому-2" Ольгой Бузовой. В беседе с журналистами фигурист поделился свежими впечатлениями и сравнил девушек с профессиональной точки зрения.

Соловьев заявил, что испытывает неприязнь, когда представители прессы поднимают данную тему и проводят аналогии между Бузовой и Бородиной. По словам фигуриста, эти две девушки совершенно разные как в жизни, так и на льду.

"Мне очень повезло с Олей поработать, потому что она супер работяга, у нее были и азарт, и желание. То же самое есть и в Ксюше", – рассказал Соловьев.

При этом он признал, что Бородина совсем другой по натуре человек. Несмотря ни на что, он с удовольствием работает с ней на льду. Он отметил, что вместе они "как одна душа на льду".

Ксения Бородина не сразу решилась встать на коньки. Сначала Ксения не хотела участвовать в проекте "Ледниковый период". Однако ведущая шоу "Дом-2" смогла преодолеть страхи и сделала это.

Ранее сообщалось, что тренер Татьяна Тарасова, которая сидит на проекте "Ледниковый период" в кресле члена жюри, разочаровалась в выступлении Ксении Бородиной.