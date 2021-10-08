"Ору как потерпевшая": Высоцкая рассказала о проблемах в отношениях с мужем

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский состоят в браке больше двадцати лет. У пары есть двое общих детей. В 1999 году родилась их дочь Маша, а в 2003-м году сын Петр.
Несмотря на огромную разницу в возрасте, 84-летний Кончаловский и 43-летняя Высоцкая считаются одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. актриса снялась в нескольких лентах супруга.
Конечно, как в жизни любой пары, у них случалось всякое. Однажды Высоцкая и Кончаловский чуть не развелись. Но пара смогла все уладить, ведь они они считают друг друга родными. Об этом телеведущая откровенно призналась в ютуб-шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым".
Также Высоцкая призналась, что с Кончаловским ей нелегко. Работать с ним гораздо легче, чем жить под одной крышей. Немаловажную роль в этом играет и ее характер и способ воспитания детей.
По словам Юлии Высоцкой, у Андрея Кончаловского с сыном прекрасные отношения, она же воспитывает детей по-другому.
"Я ору как потерпевшая: "Где он? У него завтра экзамен!" — отметила Юлия Высоцкая.
Петя тоже выбрал творчество как основной род деятельности в жизни. как и мама с папой. Но Андрей Кончаловский против, ведь он знает все ужасы актерской карьеры.
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