"Жена не простит": Малахов заласкал известную ведущую у всех на виду

Долгое время Андрей Малахов считался примерным супругом. В 2021 году он отметил с женой Натальей годовщину свадьбы — десять лет брака. Впечатленные фанатки не раз ставили ведущего в пример своим мужьям, как образцового семьянина, трепетно оберегающего любимую женщину от слухов и сплетен. Однако неожиданный пост в личном блоге шоумена все изменил. Андрей Малахов разместил видео, где ласкает языком Тину Канделаки.
В кадре телеведущий вместе с коллегой стояли на сцене во время церемонии вручения премии GQ, а потом он накинулся на грузинскую барышню с жаркими поцелуями и обогнул рукой ее талию. К слову, Тина Канделаки совсем не была против публичной близости. И хотя ролик Андрей Малахов взял из архива 2008 года, осадочек у его поклонников остался.
Пользователи Сети сочли возмутительной эту публикацию. Народ практически единогласно решил, что ведущий поступил плохо по отношению к жене, ведь ей наверняка неприятно лицезреть его любовные похождения прошлых лет. "Мне стыдно за вас", "Настоящий муж такое никогда не выложит. Очень некрасиво по отношению к Наташе…", "Жена не простит", "Дно", "Отвратительно со стороны", — отреагировали россияне. Андрей Малахов хотел удивить публику, а в итоге испортил себе репутацию.
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