"Не хочет упасть лицом в грязь": Соседов раскрыл всю правду о Бузовой

Многие звезды шоу-бизнеса набросились на Ольгу Бузову после ее участия в спектакле во МХАТе. Сергей Соседов прокомментировал ее творчество и сравнил с американской певицей.

Ольга Бузова уже давно привыкла к хейту в свою сторону. Каждый ее шаг тщательно разбирают и осуждают. Сергей Соседов – один из тех, кто встал на сторону защиты начинающей актрисы.

"Я знаю ее как потрясающе работоспособного человека. Мы вместе работаем в шоу "X-фактор". Она, конечно, трудяга колоссальная", – высказался музыкальный критик корреспонденту "Дни.ру".

Эксперт уверен, что певица идет в правильном направлении. Он сравнил ее с Мадонной, ведь американская исполнительница точно так же не обладает сильным голосом, но это не мешает ей быть популярной.

"Одна делает себя, как сделала себя Мадонна. Мадонна ведь тоже не певица. Мадонна ни разу не певица. Если бы, допустим, Бузова жила бы в Америке, она была бы как Мадонна. Да, возможности, может быть, у нее средние. Но это аналог Мадонны, только на российской почве", – сделал смелое заявление телеведущий.

Что касается МХАТа, то Соседов убежден, что постановщики сделали правильный выбор, когда пригласили в спектакль Бузову. В театре, как везде, она работала в полную силу.

"Она и во МХАТе также работала на репетициях, с утра до ночи. Думаете, просто так взяли ее? Это надо заслужить. Она действительно работает на результат, она не хочет упасть лицом в грязь", – вспомнил он.

Сергей Соседов один из немногих, кто не нападает на экс-супругу Дмитрия Тарасова. Его восхищает ее трудолюбие и готовность работать на результат.

"Она вгрызается в работу, она точна, она во время приходит, она делает даже больше, чем надо, ее еще нужно останавливать. Она не штучка, она пахарь", – подытожил критик.