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Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского сообщила о пополнении: Родила

Дочь Кончаловского сообщила о пополнении: Родила

Недавно Мария Михалкова-Кончаловская отметила годовщину свадьбы. Теперь она сообщила другую радостную новость.
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Несмотря на то, что девушка еще очень молода, она уже давно ведет самостоятельный образ жизни. Она покинула дом Любови Толкалиной и живет вместе со своим супругом и кошкой. Ранее в описании личного блога было указано, что у нее есть двое детей: муж и питомец. Недавно Мария изменила его. Избранник звездной наследницы нечасто попадает в кадр, а вот любимый сфинкс присутствует в "историях" модели практически постоянно.

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В детстве дочь Егора Кончаловского пережила относительно своей полноты. Теперь все рассказы об этом периоде кажутся очень далекими воспоминаниями: от лишнего веса не осталось и следа, а Мария решилась начать карьеру модели. Личный блог девушки начал набирать большую популярность именно в тот момент, когда она начала делиться с подписчиками секретами похудения.

Сейчас Мария Михалкова-Кончаловская снимается для различных брендов, а также совмещает работу с обучением в университете. В сентябре они с мужем отметили первую годовщину свадьбы. В ресторане собрались родные и друзья пары. Выяснилось, что в столичном заведении позднее произошло еще одно радостное событие.

Накануне модель показала трогательное фото кошки с котятами и сообщила о пополнении. Оказалось, что это питомец из того самого места, где прошло торжество. "Липа родила. Котят можно забрать", – рассказала Мария. Поклонники пришли в восторг и тут же принялись задавать вопросы сотрудникам заведения.

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Фото: www.instagram.com / welcometomaria/
Автор: 7 октября 2021, 09:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Высоцкая стала копией Кончаловского

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