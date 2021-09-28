Дочь Кончаловского показала пробитый нос: Хлынула кровь

Наследница звезд продемонстрировала жуткое фото.

Мария Михалкова-Кончаловская – дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной напугала подписчиков. В личном микроблоге наследница знаменитостей опубликовала жуткое фото, на котором запечатлена с окровавленным лицом.

Позже Михалкова-Кончаловская объяснила, что решилась на болезненную процедуру – сделала пирсинг носа. Во время прокола у девушки хлынула кровь. Дочь режиссера также продемонстрировала снимок, на котором запечатлена с сережкой в пробитой перегородке.

Пирсинг Мария делала у проверенного мастера в салоне. Кончаловская уже обращалась к этим специалистам, когда прокалывала ушной хрящ, и осталась довольна работой.

Отметим, недавно Мария Михалкова-Кончаловская начала модельную карьеру. Также девушка стала выходить в свет с родителями, участвовать в различных мероприятиях. Дочь Любови Толкалиной учится графическому дизайну в МХПИ. По слухам, обучение Марии оплачивает знаменитый папа.

Как писали "Дни.ру", в начале сентября Мария Михалкова-Кончаловская и ее супруг Никита Кузьмин отпраздновали первую годовщину свадьбы. Мероприятие прошло на ура, вот только после торжества Мария и Никита слегли с ужасной простудой.