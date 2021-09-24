Долго ее добивался: дочь вывалила семейный секрет о возлюбленной Кончаловского

Мария Кончаловская поздравила любимую бабушку с 75-летием.

Мария Михалкова-Кончаловская – дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. В детстве девочка была полной и неуклюжей, но сейчас ее внешности позавидует любая. Мария стала моделью и отличается утонченной и неординарной внешностью.



Очевидно, что необычная красота передалась от бабушки, которую Кончаловская показала в своих соцсетях в честь ее дня рождения. Дед Кончаловской долго добивался неприступной и манящей красотки с азиатским разрезом глаз.

Балерина и актриса, Наталья Аринбасарова 24 сентября отмечает 75-летие. Первыми знаменитую бабушку поздравили сын Егор и внучка Мария. Примечательно, что Мария не называет родственницу бабушкой, а зовет по имени.

"День рождения Таты. Мы все называем так мою бабушку, Наталью Утевлевну Аринбасарову", – написала Мария Кончаловская. Также дочь Кончаловского показала в соцсетях архивные снимки, на которых Тата запечатлена молодой и красивой.

Мария Кончаловская призналась, что бабушка сильно повлияла на формирование ее вкуса и жизненных устоев. Аринбасарова смогла сформировать у Марии правильные убеждения. С Татой у девушки связаны самые теплые воспоминания из детства.