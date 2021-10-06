Снова жених: Сбежавший от Асмус Харламов круто изменил жизнь

Знаменитый юморист недолго грустил после разрыва отношений с Кристиной Асмус. В считанные месяцы Гарик Харламов нашел новую даму сердца — актрису Катерину Ковальчук. Теперь мужчина вовсю хвастается симпатичной пассией и нисколько не скрывает своей близости с ней. Недавно шоумен посетил вместе с возлюбленной светский вечер и уверенно позировал перед камерами с эффектной избранницей.
Журналисты выяснили, что Катерина Ковальчук — это не мимолетное увлечение комика, а вполне осознанный выбор. Они связались с хорошими знакомыми юмориста, которые выложили всю правду о том, как круто поменялась жизнь Гарика после развода. Шоумен не просто встречается с новой избранницей на свиданиях, а уже живет вместе с ней, ведя совместный быт.
В близком окружении юмориста дата его возможной свадьбы пока не оговаривалась. Тем не менее люди считают, что в перспективе Гарик Харламов женится на Катерине Ковальчук. "Можно сказать, что она его невеста", — рассказали о девушке.
Поклонники неустанно поздравляют шоумена с тем, что он нашел свою любовь и не стал убиваться из-за Кристины Асмус. Она, кстати говоря, также закрутила новый роман, но личность фаворита намеренно не разглашает. Артистка продолжает упоминать в своем инстаграм-аккаунте Гарика Харламова, но не признается, зачем это делает.
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