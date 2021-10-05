"Это низко": Пригревший любовницу сын Табакова откупился от ребенка

Летом 2020 года у Павла Табакова появилась внебрачная дочь, которую назвали Мией. Он скрывал дитя от общественности почти год. Мать девочки Софья Синицина так и не смогла окольцевать звездного отпрыска. В итоге наследник легендарного режиссера оставил ребенка и поспешил закрутить роман с новой пассией. Сейчас у сына Олега Табакова любовь с пиар-менеджером Ксенией Ермоленко и совесть его совсем не мучает.
Павел откупился от ребенка — оплачивает дочери няню и дорогую одежду, дает деньги на квартиру для проживания малышки. Свое значение в жизни дочери он не превозносит, но и не умаляет. "Ну, нормальная роль папы", — выразился Табаков-младший.
Молодой отец уверяет, что правильно поступает по отношению ко всем девушкам, которые западают в его сердце. Ухаживать за двумя красотками одновременно для него недопустимо. "Надо относиться ко всем хорошо и достаточно честно. Обманывать людей, и особенно в делах любовных, это низко", — заявил сын Олега Табакова журналистам.
Марина Зудина не критикует публично новый роман Павла. Для нее главное, чтобы наследник был счастлив с Ксенией Ермоленко. При этом актриса приняла маленькую внучку, которая осталась под материнским крылом без отца. Артистка сообщала, что улыбку Мия переняла от своего деда Олега Табакова.
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