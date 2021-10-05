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Шоу-бизнес
Пересильд довела дочерей до слез: Желаем, чтобы все вернулись

Пересильд довела дочерей до слез: Желаем, чтобы все вернулись

Юлия Пересильд уже скоро отправится на МКС для съемок в новой кинокартине режиссера Клима Шипенко. Накануне ее провожала вся страна.
прочитано 475 раз

Осталось всего несколько часов до того момента, как звезда фильма "Битва за Севастополь" покинет нашу планету. Вчера программа "Пусть говорят" посвятила выпуск предстоящему путешествию Юлии и съемочной группы. В студии появились и дочери артистки.

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Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Аня и Маша рассказали, что невероятно волнуются за маму. Они пообещали, что будут вести себя хорошо. Девочки не видели Юлию Пересильд уже несколько недель, так как сейчас она находится на Байконуре и готовится к старту. По графику, полет намечен на сегодня. На МКС команда должна прибыть уже завтра. Они проведут там 12 дней, после чего вернутся на родную Землю.

В эфире "Первого канала" актрису поддержали многие коллеги по цеху. Они записали трогательные видео и пожелали артистке и команде удачи. Наследницы знаменитости признались, что невероятно гордятся мамой, но сдерживать слезы им тяжело. Они переживают, что не смогут не плакать в тот момент, когда родительница улетит. Аня и Маша попросили маму передать привет планете и инопланетянам.

Также наследницы Юлии Пересильд подчеркнули, что событие является грандиозным для всего мира. Они пожелали команде артистки всего хорошего. "Желаем, чтобы все вернулись", – сказали девочки. Актриса послала им воздушный поцелуй и отметила, что они умницы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 12:17 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье

комментарии

Ответить:

Гость868955
Пожаловаться Ответить
Без чести и гордости эта клуня,рожавшая одного за жругим от женатого мужчины.А еще и актриса хреновая.Из космоса ,надеюсь,прилетит не беременная:)
1

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