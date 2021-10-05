Пересильд довела дочерей до слез: Желаем, чтобы все вернулись

Осталось всего несколько часов до того момента, как звезда фильма "Битва за Севастополь" покинет нашу планету. Вчера программа "Пусть говорят" посвятила выпуск предстоящему путешествию Юлии и съемочной группы. В студии появились и дочери артистки.
Аня и Маша рассказали, что невероятно волнуются за маму. Они пообещали, что будут вести себя хорошо. Девочки не видели Юлию Пересильд уже несколько недель, так как сейчас она находится на Байконуре и готовится к старту. По графику, полет намечен на сегодня. На МКС команда должна прибыть уже завтра. Они проведут там 12 дней, после чего вернутся на родную Землю.
В эфире "Первого канала" актрису поддержали многие коллеги по цеху. Они записали трогательные видео и пожелали артистке и команде удачи. Наследницы знаменитости признались, что невероятно гордятся мамой, но сдерживать слезы им тяжело. Они переживают, что не смогут не плакать в тот момент, когда родительница улетит. Аня и Маша попросили маму передать привет планете и инопланетянам.
Также наследницы Юлии Пересильд подчеркнули, что событие является грандиозным для всего мира. Они пожелали команде артистки всего хорошего. "Желаем, чтобы все вернулись", – сказали девочки. Актриса послала им воздушный поцелуй и отметила, что они умницы.
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