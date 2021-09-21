Избитая жена режиссера предостерегла Пересильд: Следует быть осторожной

40-летний режиссер Алексей Дудин отправился на Байконур. Постановщик скоро полетит на МКС, где будет участвовать в создании фильма "Вызов". На космической станции киношнику поручено дублировать режиссера Клима Шипенко.
Между тем гражданская жена Алексея Дудина, Ксения Ананбург, заявила о побоях. По словам девушки, прежде чем отправиться на космодром, режиссер хорошенько избил ее.
В полиции Ксения рассказала, что неприятный эпизод произошел 13 сентября. Она была на концерте, где лишилась телефона. Домой Ананбург вернулась очень поздно. Девушка попросила избранника помочь в поисках гаджета. Режиссер отреагировал бурно.
Скандал закончился рукоприкладством. Ксения утверждает, что Алексей бил ее об стены. В итоге, уже в больнице, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и другие увечья.
Ананбург сообщила также, что не в первый раз сталкивается с агрессивным поведением Дудина. Дескать, за три года совместной жизни с режиссером она натерпелась всякого.
Избранница Алексея вынесла сор из избы ради благого дела. Девушка хочет предостеречь коллег, которые отправятся с Дудиным на орбиту. Актрисе Юлии Пересильд, которая сыграет в фильме "Вызов" главную роль, следует быть осторожной в общении с дублирующим режиссером.
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