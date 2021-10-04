Винокур врезал оскорбившей "Аншлаг" Воробей

Владимир Винокур прокомментировал нападки коллеги на юмористическую программу.

Юморист высказался по поводу конфликта с Еленой Воробей. Ранее артистка заявила, что юмор знаменитой передачи – "зашкварный". Ведущий ютуб-шоу "Эмпатия Мануччи" объяснил, что, судя по всему, его коллега имела в виду, что шутки в "Аншлаге" несмешные и пошлые.

Владимир Винокур в свою очередь отметил, что у программы огромные рейтинги, из чего можно сделать вывод, что она любимо миллионами зрителей. Юморист вспомнил, что в свое время Елена Воробей приходила пробоваться к нему в театр.

Тогда артист не взял звезду, поскольку она уже была "готовой артисткой", которая могла выступать одна. При этом он добавил, что нельзя отрицать, что эта знаменитость "воспитана "Аншлагом", сообщает "Царьград".

Владимир Винокур заявил, что категорически не согласен с Еленой Воробей в ее мнении о передаче. "Я не знаю, на потребу чему она это сказала", – недоумевает юморист.

Как писали "Дни.ру", Владимир Винокур не раз признавался, что ненавидит быть без дела. Он – артист эстрады, юморист, певец, телеведущий и педагог. Юморист отмечал, что ему было очень трудно на самоизоляции в период карантина.

