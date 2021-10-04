55-летняя Вележева публично заявила о бурном романе с Корчевниковым: Давай признаемся!

Актриса пришла в студию программы "Судьба человека". Ведущий задал ей вопрос об изменах супруга, Алексея Гуськова. Лидия Леонидовна вышла из себя.



Лидия Вележева не любит говорить о личном. Неудобный вопрос просто ошарашил знаменитость. Она высказалась. Артистка вдруг публично поинтересовалась, по какой причине Борис Корчевников не признается в их романе. "Расскажешь о нашей постельной сцене? Давай признаемся!" — обратилась 55-летняя Вележева к пораженному ведущему. Он потеря дар речи.

Известно, что журналист никогда не раскрывает детали своих отношений. Поклонники знаменитости строят множественные догадки на эту тему, но ответов у них так и нет. Какое-то время назад ходили слухи о том, что Борис даже был женат, но он никак не прокомментировал эту информацию. Услышав слова артистки, он растерялся. "Даже мечтать не мог", – признался он.

Лидия Вележева же стояла на своем. Она отметила, что как только журналист услышал, как она озвучила интимные подробности, "сразу стал заикаться". Ответить знаменитости ведущий не смог. Однако вспомнил о том, как в начале нулевых они вместе участвовали в съемках ленты "Воровка. Счастье напрокат". Романа между ними не было, но артистка напомнила, что юный журналист просто не сводил с нее глаз. По ее словам, в ее личном архиве даже есть фото, на котором он ее целует.

Борис Корчевников посмеялся и сделал признание. Он сообщил, что постоянно смотрел на Лидию Вележеву, потому что был в восторге от ее таланта и мастерства. В то время он находился в самом начале своего пути и просто не мог поверить в то, что может работать с такой большой звездой.

