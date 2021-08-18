Женатый актер Филиппов о романе с Вележевой: Было много историй – постельных сцен, поцелуев

Знаменитость отреагировала на сплетни в свежем интервью.

В 2003 году актер Игорь Филиппов снялся в картине "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь". В ленте актеру досталась роль блестящего хоккеиста, который возвращается в Россию из-за рубежа и влюбляется в журналистку. Партнершей актера в мелодраме была Лидия Вележева.

Филиппов и Вележева так натурально играли страсть перед камерой, что спровоцировали слухи о вспыхнувшем между ними романе. Долгое время сплети о нерабочих взаимоотношениях актеров муссировались в СМИ.

В свежем интервью Игорь Филиппов наконец расставил все точки над i. Домыслы о романе с Вележевой актер опроверг. Игорь подчеркнул, что на момент съемок с Лидией был счастливо женат.

По словам Филиппова, ему часто приписывают интрижки с партнершами. "У меня было очень много подобных историй за всю карьеру — постельных сцен, поцелуев", – поделился актер.

Супруга Юлия к коллегам по цеху Игоря не ревнует. Филиппов и его избранница разговаривали друг с другом на эту тему.

Актер напомнил, что изображать искренние чувства на экране – это его работа. Между тем собственной игрой в картине "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь" Игорь Филиппов недоволен. Артист считает, что в ту пору не имел достаточного опыта. Сегодня актер играл бы в этой мелодраме иначе.

Напомним, Игорь и его жена Юлия вместе с 1989 года. У пары двое детей – сын Дарий и дочь Лиона. Наследница Филиппова пошла по его стопам – связала свою жизнь с актерством.