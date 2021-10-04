Жена умоляет Хабенского зачать ей сына

На публике артист появился вместе с супругой – Ольгой Литвиновой. Константин Хабенский перевез из Испании в Россию наследника Ивана от первого брака с умершей 13 лет назад от онкологии Анастасией
Федосеевой.
Ваня живет с бабушкой и учится в престижной российской школе. Ходят слухи, что из-за этого нынешняя возлюбленная звезды театра и кино стала уговаривать мужа на еще одного ребенка, общего сына. У пары уже есть две дочери – Саша и Вера. Поговаривают, что Константин Хабенский согласился зачать еще одного наследника.
Отметим, что у знаменитости сейчас очень плотный рабочий график. В настоящее время в театре МХТ им. Чехова актер заканчивает репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". Кроме того, он много снимается и колесит по России с гастролями.
Как писали "Дни.ру", сын Константина Хабенского владеет четырьмя языками. Артист намерен всерьез заняться воспитанием 14-летнего отпрыска, поскольку тот очень долго находился вдали от него.
Напомним, Ольга Литвинова до встречи с Константином Хабенским крутила роман с Максимом Виторганом, а также с Михаилом Пореченковым. Когда актриса вышла замуж за Константина Хабенского, многие были удивлены, поскольку ему на тот момент приписывали роман с Елизаветой Боярской.
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