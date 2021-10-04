Жена умоляет Хабенского зачать ей сына

Константин Хабенский стал почетным гостем премьеры документального фильма "Бондарчук. Battle". Участники светского мероприятия заметили, что актер посвежел и будто помолодел.

На публике артист появился вместе с супругой – Ольгой Литвиновой. Константин Хабенский перевез из Испании в Россию наследника Ивана от первого брака с умершей 13 лет назад от онкологии Анастасией Федосеевой.



Ваня живет с бабушкой и учится в престижной российской школе. Ходят слухи, что из-за этого нынешняя возлюбленная звезды театра и кино стала уговаривать мужа на еще одного ребенка, общего сына. У пары уже есть две дочери – Саша и Вера. Поговаривают, что Константин Хабенский согласился зачать еще одного наследника.

Отметим, что у знаменитости сейчас очень плотный рабочий график. В настоящее время в театре МХТ им. Чехова актер заканчивает репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". Кроме того, он много снимается и колесит по России с гастролями.

Как писали "Дни.ру", сын Константина Хабенского владеет четырьмя языками. Артист намерен всерьез заняться воспитанием 14-летнего отпрыска, поскольку тот очень долго находился вдали от него.

Напомним, Ольга Литвинова до встречи с Константином Хабенским крутила роман с Максимом Виторганом, а также с Михаилом Пореченковым. Когда актриса вышла замуж за Константина Хабенского, многие были удивлены, поскольку ему на тот момент приписывали роман с Елизаветой Боярской.

