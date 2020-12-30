"Жаль, что мама не увидит такого красивого парня": подросший сын Хабенского произвел фурор

Мальчик постоянно живет в Испании вместе с бабушкой, однако часто видится с отцом – у них прекрасные отношения. На снимке, который появился в одном из инстаграм-аккаунтов, посвященных звездам, подросток позирует вместе с папой. Ребята с улыбкой смотрят в кадр, и ребенок обнимает отца за плечи.
Поклонники с восторгом приняли фотографию Константина Хабенского с наследником. Народ отметил, что мальчик растет настоящим красавцем, правда, больше похож на маму, а не на папу. По мнению подписчиков, Ваня точно станет артистом – с такой внешностью сам Бог велел.
"Как жаль что Мама не увидит такого красивого парня (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мамин сын. Костя замечательный человек и отец. Вырастит сына достойным человеком", "Красавчик сынуля", "Мне кажется на мамочку похож, а Константин для меня пример, уважаю!", "Артистом будет", "Ваня копия мамы", "Сыночек симпатичный", – написали в комментариях.
Напомним, в 2008 году Константин Хабенский пережил личную трагедию. У актера скончалась любима жена, она боролась с раком мозга. Анастасия умерла всего спустя год после рождения сына.
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