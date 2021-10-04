Опешившая Гагарина влепила смачную пощечину бывшему мужу: Врет об отношениях с дочерью

Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стал одним из самых скандальных за последнее время. Многие поклонники до последнего не могли поверить в то, что происходит.

Долгое время возлюбленные были примером для публики. Практически все были убеждены, что в семье царят любовь и гармония. Фотографу завидовали тысячи мужчин, на него равнялись, а женщины активно интересовались у артистки, где найти такого привлекательного мужчину, который будет стремиться отдавать всего себя близким. К сожалению, и эта сказка не выдержала суровой реальности.

О том, что случилось на самом деле, говорить крайне сложно. Полина Гагарина до последнего никак не комментировала ситуацию. Однако в последнее время начала публиковать посты с "тонкими" намеками. Не так давно артистка рассказала, каким не должен быть мужчина. В интервью Ксении Собчак Дмитрий Исхаков объяснил, что убежден: эта публикация была сделана для того, чтобы задеть его. Как знаменитость отреагировала на откровенный диалог журналистки и фотографа – не совсем известно. При этом многие искренне восхитились Исхаковым и пожалели его после выхода интервью.

Дмитрий Исхаков рассказал, что пожертвовал многим ради семьи. Он якобы отложил свое развитие в профессии, чтобы поддерживать Полину и детей. По его словам, он очень любил артистку и хотел сделать все, чтобы ей было хорошо. Теперь исполнительница якобы не позволяет ему видеться с дочерью, из-за чего он и решился на судебный иск. Фотограф рассказал, что разрешить вопрос путем переговоров у него не получилось.

Полина Гагарина отказывалась говорить о сложившейся ситуации. Однако теперь прервала молчание. Знаменитость утверждает, что слова Дмитрия Исхакова о дочери – якобы ложь. "Видятся почти каждый день", – рассказала певица. Она отметила, что вопрос о суде стоит задать самому фотографу, так как она якобы не понимает, зачем бывшему супругу нужно официальное решение.

