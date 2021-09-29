"Нервная анорексия": врач объяснил болезненную худобу Гагариной стрессом после развода

Поклонники 34-летней Полины Гагариной заметили, что певица сильно похудела. Люди стали думать, что она чем-то больна. Но о настоящих причинах "Дни.ру" узнали гендерного психолога и мастера НЛП Анны Шилько. Она рассказала, почему развод фотохудожника Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной дался обоим тяжело.

"Умение расстаться красиво – особое искусство, – считает специалист. – И происходит это только в одном случае: когда оба партнера к этому готовы психологически. Решение принято осознанно и трезво. В случае Полины и Дмитрия видно, что кто-то, скорее всего, экс-супруг, не готов был к разводу, и эмоциональная связь была слишком сильная. Поэтому получился букет из обиды, несбывшихся ожиданий и боли. Разрыв стал тяжелым, и до сих пор вызывает бурю эмоций".

Но как отпустить эмоцию, как им перестать враждовать и наладить отношения? "Это возможно только в одном случае: побороть свое эго и подумать о ребенке, – полагает Шилько. – А что будет лучше для ребенка? Чтобы мама и папа враждовали, мерялись, кто круче, кто прав, делили дочь? Дети все чувствуют. Либо для дочки будет лучше видеть родителей счастливыми, спокойными, пусть даже это будет "выходной папа". И суд, на самом деле, вполне цивилизационный вариант решить вопрос. В Европе это общепринятая практика. Все спорные ситуации решаются не ссорами, игнорированием и постами в соцсетях, а документально".

Эксперт полагает, что развод стал причиной резкого похудения Полины Гагариной – видны явные проблемы пищевого поведения. "Существует понятие "нервной анорексия", – рассказал специалист. – Это отказ в приемах пищи из-за психологических проблем, часто на фоне депрессии. И развод мог послужить спусковым крючком. Так как желание похудеть равно желанию справится со своими эмоциями, беспокойством и неуверенностью. А если поставлен диагноз "анорексия", если есть проблемы со здоровьем (физическим или психическим), то требуется коррекция пищевого поведения".