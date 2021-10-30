Фото любимого мужчины Цискаридзе попали в Сеть

Танцовщик опубликовал в своем блоге фото с великим хореографом Михаилом Лавровским в честь его юбилея. Николай поздравил наставника с 80-летием и признался, что бесконечно любит и уважает именитого танцора. "Мужчина в самой высокой степени этого слова! Великолепный педагог!", – не поскупился на комплименты Цискаридзе.
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали хореографу творческих успехов. "Обожаю его!", "Браво! Поздравляю Юбиляра от всей души! Здоровья! Многая лета!", "С юбилеем Михаила Леонидовича! Здоровья, долголетия!", "Передавайте и наши поздравления и слова благодарности", – написали комментаторы.
Ранее Николай Цискаридзе поздравил с днем рождения солиста Мариинского театра Андриана. Балетмейстер разместил "сторис" с фотографией танцора и лаконичной подписью. Николай очень трепетно относится к делу своей жизни и очень любит и уважает коллег по цеху. С некоторыми из них он недавно отправился в путешествие по Грузии, другие же удостаиваются хвалебных постов в его блоге.
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