Сенсационные подробности кражи полумиллиона у Федосеевой-Шукшиной: Люди из ближайшего окружения

Ранее неизвестный снял в Истре с банковской звезды порядка полмиллиона рублей. Помимо этого из квартиры артистки пропало золотое кольцо с бриллиантом.
Наследница актрисы проверила выписки по банковским операциям матери. Ольга рассказала, что преступление удалось снять на видео. По ее словам, с камер наблюдения была получена запись. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной узнала человека у банкомата. Она заявила, что это вовсе не посторонние воры, в "люди из близкого окружения" 83-летней знаменитости.
Ольга Шукшина также попросила не проводить параллель между актрисой и недавно пропавшей и нашедшейся Светланой Светличной. Сама дочь артистки ранее говорила, что престарелая мать может что-то забыть или перепутать. Однако к данной ситуации это не относится. Дочь звезды надеется, что правоохранители найдут вора, и тот понесет должное наказание.
Напомним, ранее Ольга Шукшина в эфире одного из ток-шоу обвинила подругу звездной матери Татьяну Парамонову в краже денег. Женщина свою причастность к исчезновению средств артистки отрицает.
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