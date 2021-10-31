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Шоу-бизнес
Сенсационные подробности кражи полумиллиона у Федосеевой-Шукшиной: Люди из ближайшего окружения

Сенсационные подробности кражи полумиллиона у Федосеевой-Шукшиной: Люди из ближайшего окружения

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга поделилась деталями ЧП.
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Ранее неизвестный снял в Истре с банковской звезды порядка полмиллиона рублей. Помимо этого из квартиры артистки пропало золотое кольцо с бриллиантом.

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Наследница актрисы проверила выписки по банковским операциям матери. Ольга рассказала, что преступление удалось снять на видео. По ее словам, с камер наблюдения была получена запись. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной узнала человека у банкомата. Она заявила, что это вовсе не посторонние воры, в "люди из близкого окружения" 83-летней знаменитости.

Ольга Шукшина также попросила не проводить параллель между актрисой и недавно пропавшей и нашедшейся Светланой Светличной. Сама дочь артистки ранее говорила, что престарелая мать может что-то забыть или перепутать. Однако к данной ситуации это не относится. Дочь звезды надеется, что правоохранители найдут вора, и тот понесет должное наказание.

Напомним, ранее Ольга Шукшина в эфире одного из ток-шоу обвинила подругу звездной матери Татьяну Парамонову в краже денег. Женщина свою причастность к исчезновению средств артистки отрицает.

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Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 31 октября 2021, 14:36 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость889852
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Старая шалавища
Гость889835
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Эта Ольга шла бы работать а то только шарохается по всем каналам и живет за счет матери идиотка сама и сперла
Гость886874
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Работаем, Малахов, начинаем , ну, лохи ждут у экрана- артисты готовы
Гость889675
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Это может быть и Оля,и Парамонова,да и сама бабушка Федосеева вполне могла выйти за пределы роли.
Гость889688
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Господи, упаси от таких детей, как у Шукшиной и Светличной.
Гость884578
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Оля, в зеркало давно на себя смотрела?? Дв Вы-с и воровали-с!!
Гость889611
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Надоела эта семейка, позорящее фамилию Шукшина! Особенно эта стараяяя дура!
Гость889649
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Старая мошенница. Позорит фамилию Шукшина. То она замуж выходит, то квартирные оргии устраивает. Старая из ума выжившая жаба
1

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