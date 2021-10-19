"Лида, хватит, завязывай!": Известный артист откровенно о запоях Федосеевой-Шукшиной

Артист признался, что после смерти Василия Шукшина его супруга сильно сдала. Она тяжело приходила в себя, не хотела ничего делать и не могла самостоятельно выйти из тяжелого состояния. Оказалось, что сам Сергей Петрович учился вместе с артисткой пять лет. Они давно и достаточно тесно общаются.
Однако в какой-то момент Лидии Федосеевой-Шукшиной показалось, что она нашла действенный выход. На горизонте появилась ее подруга, которая решила вылечить ее с помощью алкогольных напитков. Они стали выпивать вместе, полагая, что так быстро и эффективно избавляют себя от тяжелых мыслей. Сергей Никоненко понял, что нужно срочно спасать приятельницу.
"Лида, завязывай, хватит!" – говорил он. Чтобы помочь артистке, он сам пошел к директору "Мосфильма" и попросил, чтобы подругу срочно утвердили на роль. Тогда она встала, облачилась в красивое платье и поехала. Они вместе отсняли простую сцену, все случилось так, как и хотел Сергей Петрович.
Все вокруг понимали, что Лидию Федосееву-Шукшину нужно спасать. Сергей Никоненко ощущал ответственность, которая лежала на его плечах. Он просто не мог оставить актрису. Позднее, из-за внезапного решения режиссера, на экраны вышел популярный фильм, "Трын-трава".
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