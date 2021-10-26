"Как с куста!": С карты Федосеевой-Шукшиной похитили полмиллиона

В эфире шоу "Пусть говорят" разгорелся бурный конфликт между дочерью Лидии Федосеевой-Шукшиной и подругой актрисы Татьяной Парамоновой. Наследница артистки Ольга обвинила оппонентку в обогащении за чужой счет и подала заявление в полицию.
С банковской карты знаменитости исчезло практически полмиллиона рублей. Чья-то причастность к пропаже средств не доказана, но дочь кинозвезды бьет тревогу. Ольга полагает, что Татьяна закатила банкет на деньги ее матери, используя эмоциональное давление.
Наследница артистки утверждает, что ее мать не умеет пользоваться сенсорным телефоном, но через приложение банка с ее счета были произведены подозрительные списания. "Открыли историю операций, и, о боже мой! 474 тысячи рублей улетели, как с куста!" — объявила дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Чтобы обезопасить пожилую родительницу от прочих материальных проблем, Ольга установила у нее дома видеокамеры. Татьяна Парамонова свою причастность к исчезновению финансов отрицает. Она отказалась отвечать на вопросы на шоу "Пусть говорят" через детектор лжи. При этом подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной обрушилась на дочь актрисы со встречной нападкой. По ее словам, из квартиры звезды стали пропадать вещи после того, как туда переехала Ольга.
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